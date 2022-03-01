«Из-за ужасной наступательной войны России на Украине и отсутствия достаточного дистанцирования со стороны Валерия Гергиева и Анны Нетребко Баварская государственная опера аннулирует все существующие отношения», — написал Дерни в Twitter.
Ранее о прекращении сотрудничества Мюнхенского филармонического оркестра с Гергиевым сообщил мэр Мюнхена Дитер Райтер. Причина — та же.
Валерий Гергиев — один из самых востребованных дирижеров в мире, имеет огромное количество наград и званий, в том числе является народным артистом Украины.
Ранее сотрудничество из-за украинского вопроса с ним разорвали нью-йоркский Карнеги-холл и Венский филармонический оркестр, аналогичным образом грозится поступить и в миланском театре Ла Скала.
Анна Нетребко — одна из лучших оперных певиц мира, также имеет огромное количество наград и званий. В частности, до сих пор была каммерзенгером Венской государственной оперы.
Каммерзенгер — почетное немецкое и австрийское звание, которое присваивается правительством этих стран наиболее достойным и заслуженным певцам по представлению авторитетных музыкальных институтов. В большинстве случаев, звание получают артисты из Германии и Австрии, однако случаются исключения.