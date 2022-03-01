Баварская государственная опера разрывает отношения с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым. Официальная причина - указанные артисты «недостаточно дистанцировались» от спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора оперы Сержа Дерни

«Из-за ужасной наступательной войны России на Украине и отсутствия достаточного дистанцирования со стороны Валерия Гергиева и Анны Нетребко Баварская государственная опера аннулирует все существующие отношения», — написал Дерни в Twitter.

Adidas отказался одевать российских футболистов © РИА Новости, Анна Раткогло / Перейти в фотобанк Дитер Райтер. Причина — та же.

Валерий Гергиев — один из самых востребованных дирижеров в мире, имеет огромное количество наград и званий, в том числе является народным артистом Украины.

Ранее сотрудничество из-за украинского вопроса с ним разорвали нью-йоркский Карнеги-холл и Венский филармонический оркестр, аналогичным образом грозится поступить и в миланском театре Ла Скала.

Анна Нетребко — одна из лучших оперных певиц мира, также имеет огромное количество наград и званий. В частности, до сих пор была каммерзенгером Венской государственной оперы.

Каммерзенгер — почетное немецкое и австрийское звание, которое присваивается правительством этих стран наиболее достойным и заслуженным певцам по представлению авторитетных музыкальных институтов. В большинстве случаев, звание получают артисты из Германии и Австрии, однако случаются исключения.