Немецкая транснациональная компания по производству спортивной одежды Adidas, предоставлявшая экипировку сборным России с 2008 года, решила приостановить сотрудничество с Российским футбольным союзом (РФС), сообщает AFP со ссылкой на представителя компании

«Adidas приостанавливает сотрудничество с РФС незамедлительно», — сказал представитель компании, несмотря на то, что летом прошлого года контракт о сотрудничестве был продлен до 2026 года.

Главный тренер «Локомотива» Гисдоль уволился по «украинской причине» © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.

Кроме того, в адрес России были введены и ограничительные меры в части спорта. Например, FIS запретила российским лыжникам участвовать в Кубке мира, Санкт-Петербург лишился права провести финал Лиги чемпионов, ФИФА вынесла запрет на проведение матчей сборных на территории России и намерена рассмотреть вопрос об отстранении России от всех международных соревнований, отменен Гран-при России «Формулы-1», который должен был пройти в Сочи в конце сентября и многое другое.