Депутат Госдумы и директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в интервью Украина.ру рассказал об ответных мерах РФ в ответ на санкции Запада

По словам депутата, «защита своих интересов — это не для импотентов». Делягин спрогнозировал будущее мира, России и Украины на 2022 год © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

«В качестве ответных мер мы можем провести дедолларизацию расчетов. Мы можем вообще прекратить поставки топлива, энергии, сырья, титана и всего остального для Запада. Но мы пока даже транзит газа через Украину не прекращаем», — отметил Делягин.

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Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

США, ЕС, Великобритания и ряд других стран объявили санкции против российских физических и юридических лиц. Активы Центробанка РФ за границей частично заморожены, рассматривается отключение банков из санкционного списка от системы SWIFT. Евросоюз закрыл для России воздушное пространство. Ряд государств прекращает поставки запчастей и сотрудничество в технологической сфере.