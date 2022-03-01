Президент Бразилии Жаир Болсонару — важный союзник экс-президента США Дональда Трампа, рассказал венесуэльский политобозреватель Андрес Пьерантони в интервью Украина.ру

По словам эксперта, член Республиканской партии, экс-президент США Дональд Трамп считает, что США нужно перестроить ВПК и связанные с ним структуры под реальные задачи обороны, а не участвовать в гонке вооружений и не мешать экономическому развитию страны, которой нужно конкурировать с Китаем. Трамп признал Путина умнее, чем руководство США © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

«Трамп это хорошо понимает, он считает, что ВПК, как и предупреждал Эйзенхауэр 61 год назад, может разрушить экономику Соединённых Штатов и стабильность во всём мире. Также он понимает, что РФ и Путин стоят на пути у этого истеблишмента, обладающего огромным влиянием. Поэтому он и дал указание Болсонару сблизиться с Путиным», — сказал Пьерантони.

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Ранее Жаир Болсонару заявил, что Бразилия соблюдает нейтралитет в конфликте РФ и Украины и подверг критике украинский народ за то, что он выбрал «комика» Владимира Зеленского президентом.