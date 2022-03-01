Польша не будет посылать свои военные самолеты Украине, заявил 1 марта президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО, сообщает РИА Новости

«Мы не направляем наши самолёты, иначе это бы означало включение НАТО в конфликт. НАТО не являются стороной конфликта», — заявил Дуда.

Такое заявление глава Польши сделал после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Столтенберг на совместной пресс-конференции также заявил, что НАТО является оборонительным альянсом и не стремится к конфликту с Россией. НАТО впервые развертывает силы реагирования коллективной обороны © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее пресс-служба ВМС Украины в Facebook сообщила, что Болгария, Польша и Словакия направят Украине 70 боевых самолетов МиГ-29 и Су-25.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.