Общественный трибунал, который будет заниматься расследованием действий украинских националистов создается по инициативе российских правозащитников и журналистов. Об этом 1 марта написали РИА Новости со ссылкой на члена рабочей группы Общественной палаты России Максима Григорьева

«Правозащитники и журналисты создают международный общественный трибунал по расследованию действий украинских националистов», — говорится в сообщении.

Выход ВСУ к Азовскому морю заблокирован - Минобороны РФ © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк Сергей Шойгу анонсировал проведение первого в истории России Международного антифашистского конгресса. Он состоится в дни работы международного военно-технического форума «Армия-2022».

Многие преступления, совершенные на Украине почве национализма не расследуются, дела попросту спускают на тормозах, и люди, виновные даже в самых жутких преступлениях остаются на свободе. Самые яркие тому примеры — сжигание людей заживо в одесском Доме профсоюзов и убийство украинского писателя и журналиста Олеся Бузины.

Авторы идеи об общественном трибунале уверены, что неравнодушным людям удастся собрать о подобных делах всю необходимую информацию, чтобы преступники в конце концов получили наказание по всей строгости закона.