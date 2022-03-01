Как заявили в ведомстве, удары по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических спецопераций в украинской столице будут нанесены для пресечения информационных атак против российской армии. Мирных жителей призывают держаться подальше от этих объектов.
«Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома», — сообщили в Минобороны.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.