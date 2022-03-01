Вооруженные силы РФ в рамках спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины нанесут удары по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических спецопераций в Киеве, завили 1 марта в Минобороны России, передает РИА Новости

Выход ВСУ к Азовскому морю заблокирован - Минобороны РФ © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома», — сообщили в Минобороны.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.