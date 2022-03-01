Агентство Reuters ссылается на два источника, знакомые с ситуацией.
«Швейцарская компания, построившая газопровод "Северный поток 2" из России в Германию, рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве», — говорится в сообщении агентства.
По данным агентства, сейчас Nord Stream 2 AG пытается урегулировать претензии до истечения срока, установленного санкциями США, в соответствии с которыми другие организации должны прекратить с ней сотрудничество/
Ранее администрация США объявила о санкциях против газопровода «Северный поток-2» после признания РФ ЛНР и ДНР. ФРГ приостановила сертификацию оператора СП-2.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.