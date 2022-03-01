Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве. Об этом 1 марта сообщило агентство Reuters

Агентство Reuters ссылается на два источника, знакомые с ситуацией. Остановка «Северного потока-2»: США приготовили Европу к крестовому походу против России © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Швейцарская компания, построившая газопровод "Северный поток 2" из России в Германию, рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве», — говорится в сообщении агентства.

По данным агентства, сейчас Nord Stream 2 AG пытается урегулировать претензии до истечения срока, установленного санкциями США, в соответствии с которыми другие организации должны прекратить с ней сотрудничество/

Ранее администрация США объявила о санкциях против газопровода «Северный поток-2» после признания РФ ЛНР и ДНР. ФРГ приостановила сертификацию оператора СП-2.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.