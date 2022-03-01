Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к Европарламенту сказал, что все крупные города Украины заблокированы, передает РИА Новости 1 марта

«Сейчас заблокированы все крупные города нашей страны», — сказал Зеленский.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Киев отдали генералу, в Мариуполе не хоронят мёртвых, Белоруссия и диверсанты. Хроника событий на Украине на 15:00 1 марта © АрміяІнформ

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.