Правительство Великобритании приняло закон о запрете для судов, имеющих любое отношение к России, заходить в британские порты, заявил глава министерства транспорта Грант Шэппс в Twitter

«В Министерстве иностранных дел в Лондоне, где мы только что стали первой страной, принявшей закон, предусматривающий полный запрет для всех судов, имеющих любое отношение к России, заходить в британские порты», — написал Шэппс.

Британский министр призвал в соцсети все страны «сделать то же самое в поддержку народа Украины». В Британии испугались запрещать вещание RT © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Ранее Британия ввела санкции против ряда банков, физических и юридических лиц, в том числе президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова и секторов экономики РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.