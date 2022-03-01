Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявляла о решении вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее. Во вторник, 1 марта, стало известно, что работники ОБСЕ действительно покинули Донецк и Луганск

«Команда СММ ОБСЕ в полном составе эвакуирована с территории ДНР в Российскую Федерацию. Опасаемся, что это еще больше усилит массированные атаки ВФУ на мирные города Донбасса.

Призываем мировое сообщество прекратить военную поддержку Украины и приложить все усилия для скорейшего достижения мира», — такое сообщение представительство республики опубликовало в Telegram сразу после отъезда сотрудников миссии.

Песков оценил запрос Киева на вступление в ЕС © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Украинские войска ведут массированный обстрел по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщают власти. По их данным, в одном из районов подверглась обстрелу школа, также зафиксировано прямое попадание в жилой дом», — пишет агентство РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.