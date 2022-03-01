Заявка Киева на вступление в ЕС не входит в ряд вопросов стратегической безопасности. Об этом 1 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Представитель Кремля напомнил, что в конституции Украины зафиксирована ориентированность на вступление в ЕС. Глава МИД ФРГ сделала заявление об Украине в ЕС © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

«Евросоюз — это не военно-политический блок, то есть в этом плане, в плане вопросов стратегической безопасности, эта тема лежит в другой плоскости», — подчеркнул Песков.

Накануне, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Ее зарегистрировали, начата процедура рассмотрения.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Жозеп Боррель отмечали, что вступление Украины в Евросоюз возможно не в ближайшее время.