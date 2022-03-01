Немец Маркус Гисдоль покинул пост главного тренера российского «Локомотива» в знак протеста против событий, происходящих на Украине. Об этом 1 марта пишет РБК со ссылкой на Bild

«Для меня быть футбольным тренером — лучшая работа в мире. Но я не могу заниматься своей работой в стране, лидер которой несет ответственность за агрессивную войну в центре Европы. Это не соответствует моим ценностям, поэтому я уволился с должности тренера «Локомотива», — сказал Гисдоль.

Актер Депардье сделал заявление о ситуации вокруг Украины © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Марвин Комппер. В настоящее время «Локомотив» занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 18 матчах 28 очков.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.