Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что Украина проявит договороспособность, и нынешние переговоры не станут повторением истории с Минскими соглашениями. Об этом 1 марта написала «Комсомольская правда»

«Украинская сторона должна понять, что нужно избежать повторения истории с Минскими соглашениями», — заявил Лавров.

Гергиева уволили из Мюнхенского филармонического оркестра за «неправильные взгляды» © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.

Долгое время Москва предлагала Киеву переговоры, с чем президент Украины Владимир Зеленский в конце концов согласился, однако потом на несколько дней затянул процесс, так как Офис президента не устраивало место проведения беседы.

В итоге организовать встречу все же удалось в Гомельской области Белоруссии. Стороны беседовали 5 часов, и договорились продолжить диалог через пару дней на белорусско-польской границе.

Пока никаких деталей представители делегаций не озвучивали, однако обе стороны оценили первые итоги как положительные.

В частности, член украинской делегации, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что стороны «определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения», а глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».

Между тем, спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины продолжается, а ВСУ активно обстреливают территории ЛНР и ДНР, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.