Прошедшие накануне, 28 февраля, в Гомельской области Белоруссии переговоры делегаций России и Украины могут продолжится 2 марта. Об этом 1 марта пишут РИА Новости со ссылкой на украинские издания и украинские дипломатические источники

«Второй раунд переговоров России и Украины может пройти 2 марта, пишут украинские издания со ссылкой на украинские дипломатические источники», — говорится в сообщении.

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Пока никаких деталей представители делегаций не озвучивали, однако обе стороны оценили первые итоги как положительные.

В частности, член украинской делегации, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что стороны «определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения», а глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».

Между тем, спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины продолжается, а ВСУ активно обстреливают территории ЛНР и ДНР, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.