«Второй раунд переговоров России и Украины может пройти 2 марта, пишут украинские издания со ссылкой на украинские дипломатические источники», — говорится в сообщении.
Накануне, 28 февраля, в Гомельской области Белоруссии состоялись переговоры делегаций РФ и Украины. Стороны беседовали 5 часов, и договорились продолжить диалог через пару дней на белорусско-польской границе.
Пока никаких деталей представители делегаций не озвучивали, однако обе стороны оценили первые итоги как положительные.
В частности, член украинской делегации, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что стороны «определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения», а глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».
Между тем, спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины продолжается, а ВСУ активно обстреливают территории ЛНР и ДНР, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.