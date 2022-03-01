«Наши дипломаты прямо сейчас реализуют справедливые и абсолютно необходимые решения по отношению к тем странам, которые предали свое слово и международное право. Немедленно отзываем посла из Кыргызстана на консультации за оправдание агрессии против Украины» — сказал он.
Кроме того, Украина отзывает из Грузии посла Игоря Долгова для консультаций.
«За преграды для добровольцев, желающих нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям», — подчеркнул украинский лидер в видеообращении.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Международное сообщество по-разному относится к российской спецоперации. Киргизия выступает за дипломатическое урегулирование, чтобы избежать «человеческих жертв». Публично президент Садыр Жапаров не высказывался, но в телефонном разговоре с Путиным 26 февраля выразил «поддержку решительным действиям российской стороны по защите мирного населения Донбасса». Президент Грузии Саломе Зурабишвили заверила, что Грузия поддерживает Зеленского. Вместе с тем Тбилиси не спешит с запретами и санкциями в отношении РФ.