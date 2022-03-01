Президент Украины Владимир Зеленский 1 марта в опубликованном в Telegram обращении заявил об отзыве на консультации посла из Киргизии за оправдание операции против Украины

«Виноват Байден с кампанией»: как мир относится к спецоперации РФ © Facebook, Міністерство оборони України

Кроме того, Украина отзывает из Грузии посла Игоря Долгова для консультаций.

«За преграды для добровольцев, желающих нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям», — подчеркнул украинский лидер в видеообращении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Международное сообщество по-разному относится к российской спецоперации. Киргизия выступает за дипломатическое урегулирование, чтобы избежать «человеческих жертв». Публично президент Садыр Жапаров не высказывался, но в телефонном разговоре с Путиным 26 февраля выразил «поддержку решительным действиям российской стороны по защите мирного населения Донбасса». Президент Грузии Саломе Зурабишвили заверила, что Грузия поддерживает Зеленского. Вместе с тем Тбилиси не спешит с запретами и санкциями в отношении РФ.