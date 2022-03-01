Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала ВСУ Николая Жирнова главой Киевской военной администрации. Об этом он заявил в видеообращении 1 марта

«Оборона столицы — прежде всего. Поэтому я принял решение на время войны назначить главой Киевской военной администрации профессионального военного… Главой военной администрации будет генерал Жирнов Николай Николаевич», — сказал Зеленский.

Ранее Жирнов был назначен командующим силами поддержки ВСУ. Киев выпускает заключенных для войны. Хроника событий на Украине по состоянию на 14.00 27 февраля © РИА Новости, Андрей Луковский / Перейти в фотобанк

При этом Виталий Кличко остается мэром Киева, планируется, что они с Жирновым будут сотрудничать.

Ранее сообщалось, что украинские силовики размещают реактивные залповые системы в жилых кварталах Киева и других украинских городов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.