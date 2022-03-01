«Оборона столицы — прежде всего. Поэтому я принял решение на время войны назначить главой Киевской военной администрации профессионального военного… Главой военной администрации будет генерал Жирнов Николай Николаевич», — сказал Зеленский.

Ранее Жирнов был назначен командующим силами поддержки ВСУ.

Киев выпускает заключенных для войны. Хроника событий на Украине по состоянию на 14.00 27 февраля
Киев выпускает заключенных для войны. Хроника событий на Украине по состоянию на 14.00 27 февраля
© РИА Новости, Андрей Луковский / Перейти в фотобанк

При этом Виталий Кличко остается мэром Киева, планируется, что они с Жирновым будут сотрудничать.

Ранее сообщалось, что украинские силовики размещают реактивные залповые системы в жилых кварталах Киева и других украинских городов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.