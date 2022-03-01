РФ может предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить переходный период, распустить Верховную Раду и через год назначить выборы, сказал политтехнолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев в интервью Украина.ру

По словам политтехнолога, РФ нужна капитуляция Украины — чтобы Зеленский отдал приказ армии сложить оружие, чтобы появилась легитимная власть и был намечен переходный вариант. Первый раунд прошёл. К чему приведут переговоры Россия-Украина © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«Также должна быть изменена конституция Украины, в соответствии с которой страна должна стать федерацией или конфедерацией, зафиксировать вечное нечленство в НАТО, второй государственный русский язык», — перечислил Матвейчев.

Он предположил, что украинцы могут использовать переговоры для затягивания времени, но это им особенно не поможет.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Переговоры России и Украины 28 февраля длились пять часов. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что удалось «найти точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». Представитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил «перспективы выхода на взаимоприемлемые решения». Стороны договорились продолжать переговоры.