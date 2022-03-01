«Мюнхен расстается с Валерием Гергиевым. С этого момента больше не будет концертов МФО под его руководством», — говорится в заявлении главы города.
Известно, что ранее бургомистр требовал от дирижера недвусмысленно дистанцироваться от спецоперации России, однако Гергиев не сделал этого.
«Я надеялся, что он пересмотрит свою очень положительную оценку российского правителя (президента РФ Владимира Путина — ред.). Он не сделал этого. В нынешней ситуации, однако, ясный сигнал оркестру, общественности и городу был бы необходим для дальнейшего сотрудничества», — заявил Райтер.
Гергиев занимал должность главного дирижера МФО с 2015 года, контракт был рассчитан на 10 лет.
Валерий Гергиев — один из самых востребованных дирижеров в мире, имеет огромное количество наград и званий, в том числе является народным артистом Украины.
Ранее сотрудничество из-за украинского вопроса с ним разорвали нью-йоркский Карнеги-холл и Венский филармонический оркестр, аналогичным образом грозится поступить и в миланском театре Ла Скала.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.