Всемирно известный российский дирижер Валерий Гергиев уволен с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра (МФО). Такое решение принял во вторник, 1 марта, мэр (обер-бургомистр) Мюнхена Дитер Райтер, сообщает агентство DPA

«Мюнхен расстается с Валерием Гергиевым. С этого момента больше не будет концертов МФО под его руководством», — говорится в заявлении главы города.

Оливер Стоун поддержал спецоперацию РФ и призвал западные СМИ прекратить истерию © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«Я надеялся, что он пересмотрит свою очень положительную оценку российского правителя (президента РФ Владимира Путина — ред.). Он не сделал этого. В нынешней ситуации, однако, ясный сигнал оркестру, общественности и городу был бы необходим для дальнейшего сотрудничества», — заявил Райтер.

Гергиев занимал должность главного дирижера МФО с 2015 года, контракт был рассчитан на 10 лет.

Валерий Гергиев — один из самых востребованных дирижеров в мире, имеет огромное количество наград и званий, в том числе является народным артистом Украины.

Ранее сотрудничество из-за украинского вопроса с ним разорвали нью-йоркский Карнеги-холл и Венский филармонический оркестр, аналогичным образом грозится поступить и в миланском театре Ла Скала.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.