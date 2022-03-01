Россия предпринимает все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия на Украине. Об этом 1 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции по разоружению, передают СМИ

Лавров: никто не собирается оккупировать Украину © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Сегодня опасности, которые режим Зеленского представляет для соседних стран и международной безопасности в целом, существенно возросли после того, как власти, обосновавшиеся в Киеве, затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия», — сказал министр.

Он подчеркнул, что Россия не может не реагировать на эту реальную опасность

«Могу вас заверить: Россия как ответственный член международного сообщества, приверженный своим обязательствам по нераспространению оружия массового уничтожения, предпринимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине. Рассчитываем, что все отдают себе отчет в необходимости решения этой проблемы», — сказал министр.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции поручил МИД инициировать переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности, который подразумевает предоставление Украине гарантий безопасности в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он призвал страны Запада предоставить для Украины гарантии, схожие с теми, которые есть у стран-участниц НАТО. В противном случае Зеленский пригрозил отказаться от соблюдения решений Будапештского меморандума.