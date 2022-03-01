«Первый Международный антифашистский конгресс пройдет в дни работы "Армии-2022"», — сказал министр.
Также Шойгу прокомментировал проведение спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины, заявив, что продолжаться она будет вплоть до достижения поставленных целей, а главная задача — защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада.
Министр подчеркнул, что российская армия «не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей» в то время как украинская стороны использует местных жителей как живой щит.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.