Министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил сроки проведения Международного антифашистского конгресса. Его слова 1 марта процитировало агентство РИА Новости

«Первый Международный антифашистский конгресс пройдет в дни работы "Армии-2022"», — сказал министр.

Украинские националисты расстреляли мирных жителей Волновахи © Facebook, Міністерство оборони України

Министр подчеркнул, что российская армия «не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей» в то время как украинская стороны использует местных жителей как живой щит.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.