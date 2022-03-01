Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская сторона использует мирных граждан в качестве живого щита, размещая военную технику вблизи жилых кварталов и рядом с объектами социального назначения. Об этом 1 марта написали РИА Новости

«В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов», — сказал Шойгу.

Оливер Стоун поддержал спецоперацию РФ и призвал западные СМИ прекратить истерию © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Василий Небензя также высказался о размещении вооружения украинскими националистами в непосредственной близости с жилыми домами, заявив, что Россия осуждает подобные прецеденты.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.