Вооруженные силы РФ продолжат спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины вплоть до достижения поставленных целей, а главная задача - защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада. Такое заявление 1 марта сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости

«Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», — сказал он.

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«Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием», — сказал Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.