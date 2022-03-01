Президент Украины Владимир Зеленский решил хаотизировать страну, но сейчас ее уже не контролирует, заявил в интервью Украина.ру директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант

По мнению Дзерманта, Зеленский пытается увернуться от ответственности и от заключения мира. Россия и Украина друг друга услышали, надежда на успех есть. Чем завершились переговоры в Белоруссии © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«Украинская сторона выдвинула тактику забалтывания и затягивания времени. Им это нужно для того, чтобы как можно больше людей было вовлечено в эту воронку конфликта на Украине, чтобы были более масштабные последствия у этого конфликта, и они могли бы апеллировать к мировому сообществу», — пояснил политолог.

Кроме того, по словам Дзерманта, Зеленский не побоялся хаотизировать Украину, чтобы она превратилась в рассадник экстремизма и вооруженных людей. Из-за этого контроль над ситуацией в стране президент уже потерял, потому что добробаты националистов уже настроены воевать, заключил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее на Украине стали освобождать из тюрем осужденных с боевым опытом, в том числе причастных к убийствам и грабежам. Также МВД Украины начало выдачу оружия всем желающим, кто умеет с ним обращаться.