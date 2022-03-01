По мнению Дзерманта, Зеленский пытается увернуться от ответственности и от заключения мира.
«Украинская сторона выдвинула тактику забалтывания и затягивания времени. Им это нужно для того, чтобы как можно больше людей было вовлечено в эту воронку конфликта на Украине, чтобы были более масштабные последствия у этого конфликта, и они могли бы апеллировать к мировому сообществу», — пояснил политолог.
Кроме того, по словам Дзерманта, Зеленский не побоялся хаотизировать Украину, чтобы она превратилась в рассадник экстремизма и вооруженных людей. Из-за этого контроль над ситуацией в стране президент уже потерял, потому что добробаты националистов уже настроены воевать, заключил политолог.
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Ранее на Украине стали освобождать из тюрем осужденных с боевым опытом, в том числе причастных к убийствам и грабежам. Также МВД Украины начало выдачу оружия всем желающим, кто умеет с ним обращаться.