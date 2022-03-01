При всех обстоятельствах деньги за экспорт в Россию попадать будут, а попавшие под санкции банки будут переходить на новые системы обмена банковской информацией, спрогнозировал в интервью Украина.ру экономист и политолог Алексей Зубец

По мнению эксперта, гражданам РФ отключение ряда банков от системы платежей SWIFT ничем не угрожает.

Он пояснил, что, во-первых, эта санкция затронула лишь несколько банков, во-вторых, эти банки будут искать возможности отключения от SWIFT и эти возможности найдут. В США предложили разрешить простым американцам конфисковать имущество попавших под санкции россиян © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Я видел прогноз ВТБ, что годовой объем экспорта товаров и услуг они оценивают в 650 млрд долларов, а это очень серьезные деньги, которые попадут в нашу страну в течение года и станут нашим стабилизатором от кризиса», — рассказал Зубец.

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Ранее США, Франция, Канада, Италия, Британия, Германия и Европейская комиссия объявили о готовности отключить от системы SWIFТ банки РФ, которые уже попали под санкции Запада. Санкции затронули Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, ФК «Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-банк, банк «Россия».

В 2014 году в РФ разработали аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).