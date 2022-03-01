По словам экономиста, зеркальное закрытие российского неба для западных авиакомпаний стало самой важной ответной мерой на действия Запада.

Росавиация дала россиянам рекомендации насчет поездок за рубеж
Росавиация дала россиянам рекомендации насчет поездок за рубеж
© РИА Новости, Антон Белицкий / Перейти в фотобанк

«В условиях блокады российского неба европейские компании будут нести большие убытки. А мы ничего не теряем. Просто на нашем рынке будет больше азиатских компаний. Это для них (стран Запада. — ред.) самая болезненная санкция», — заявил Зубец.

Кроме того, РФ может переориентировать поставки нефти, которая раньше шла в Европу, на азиатский рынок, прекратить поставки топлива, пшеницы и редких металлов, добавил он.

Однако, по мнению эксперта, все меры, кроме закрытия неба, РФ введены не будут, потому что нужно сохранить контакты с Европой для последующего восстановления отношений.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Росавиация 28 февраля в качестве зеркальной меры ввела ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств. До этого Евросоюз запретил самолетам российских авиакомпаний приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.