Все нити экономических отношений с Западом Россия по своей инициативе разрывать не будет, это позволит восстановить экономические отношения в будущем, полагает экономист и политолог Алексей Зубец. Он сказал об этом в интервью Украина.ру

По словам экономиста, зеркальное закрытие российского неба для западных авиакомпаний стало самой важной ответной мерой на действия Запада. Росавиация дала россиянам рекомендации насчет поездок за рубеж © РИА Новости, Антон Белицкий / Перейти в фотобанк

«В условиях блокады российского неба европейские компании будут нести большие убытки. А мы ничего не теряем. Просто на нашем рынке будет больше азиатских компаний. Это для них (стран Запада. — ред.) самая болезненная санкция», — заявил Зубец.

Кроме того, РФ может переориентировать поставки нефти, которая раньше шла в Европу, на азиатский рынок, прекратить поставки топлива, пшеницы и редких металлов, добавил он.

Однако, по мнению эксперта, все меры, кроме закрытия неба, РФ введены не будут, потому что нужно сохранить контакты с Европой для последующего восстановления отношений.

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Росавиация 28 февраля в качестве зеркальной меры ввела ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств. До этого Евросоюз запретил самолетам российских авиакомпаний приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.