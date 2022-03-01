Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что ситуация на Украине стала результатом действий и политики США, передает 1 марта агентство Tasnim

США несут ответственность за ситуацию на Украине - Global Times © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

По мнению верховного лидера Ирана, США также вмешались во внутренние дела Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.