«По моему мнению, Украина тоже стала жертвой этой политики. Сегодня дела Украины тоже связаны с этой политикой США. США привели Украину к этой точке», — заявил Хаменеи.
По мнению верховного лидера Ирана, США также вмешались во внутренние дела Украины.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.