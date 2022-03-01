Белоруссия и дальше не планирует участие в спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины, однако Минск «прикроет спину российским войскам». Такое заявление на совещании с членами Совета безопасности и руководством Совета министров сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает 1 марта БелТА

«Виноват Байден с кампанией»: как мир относится к спецоперации РФ © Facebook, Міністерство оборони України

«При этом белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно. Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос. Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости. Мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что если бы не Россия, ракеты прилетели бы в Гомель и Мозырь. В ответ, заявил Лукашенко, в Белоруссии приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить ударов в спину российским войскам.

«Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами. По-другому мы не можем. Мы постоянно ждем провокаций от западных партнеров. То в политике, то в экономике, то в военной сфере», — подытожил белорусский лидер.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.