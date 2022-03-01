Узбекистанский цифровой банк Apelsin приостановил денежные переводы из России, пишет 1 марта агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение банка

«Отправка и получение денежных средств через Apelsin в Россию временно недоступны», — говорится в комментарии, однако причины и сроки в сообщении не указываются.

В ЦБ Узбекистана на днях заявляли, что пока не видят существенных рисков для курса национальной валюты из-за событий на Украине, однако в регуляторе подчеркнули, что пока сложно оценить последствия западных санкций против России для экономики республики.

Между тем, денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов из Узбекистана. По официальным данным, на 1 января 2022 года в РФ работали чуть более миллиона жителей республики.

«Виноват Байден с кампанией»: как мир относится к спецоперации РФ © Facebook, Міністерство оборони України Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

В отдельных странах, таких, как например, Япония и Южная Корея выразили желание поддержать Запад и наложить на РФ свои ограничительные меры.