Украинские националисты расстреляли мирных жителей, которые покидали Волноваху. Об этом 1 марта сообщили в Telegram штаба обороны Донецкой Народной Республики (ДНР)

Националисты захватили автомобили ОБСЕ в Краматорске, судьба сотрудников неизвестна © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.