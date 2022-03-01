Международное сообщество по-разному относится к российской спецоперации на Украине и признанию Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР ЛНР)

Неменский о том, что упустила Россия в 2014-ом году © РИА Новости, Владимир Трефилов Белоруссия. В Минске подчеркивали, что это поступок не только политический, но еще и человеческий, гуманитарный.

«В дальнейших действиях мы намерены исходить из принципов добросовестного отношения всех сторон к выполнению принятых на себя международных обязательств, стратегического союзничества с братской Россией», — отмечали в МИД.

Белорусы не только обеспечили тыл российских войск, но и выступили миротворцами, организовав у себя на границе переговоры российской и украинской делегаций.

Нейтральную позицию занял лидер КНР Си Цзиньпин. Он не признает независимость ЛНР и ДНР, но и не критикует действия Москвы.

«Китай и Россия — добрые соседи, это нельзя разорвать. Мы подлинные партнеры, и это невозможно разрушить и подавить», — заявил посол Чжан Ханьхуэй. Кроме того, китайцы выступили против санкций и отключения от SWIFT.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сравнил эти события с карабахским конфликтом.

«Нас призывали на протяжении 30 лет: "Надо все решать мирным путем". Мы слышали это 30 лет, старались, но ничего не получилось. Конечно, хотели бы, чтобы мирным путем решилось, но это не всегда возможно в жизни», — сказал он.

Вместе с тем азербайджанцы не отказываются поддержать Украину: направили туда гуманитарную помощь и медикаменты.

Киргизия — за дипломатическое урегулирование, чтобы избежать «человеческих жертв». Публично Садыр Жапаров не высказывался, но в телефонном разговоре с Путиным 26 февраля выразил «поддержку решительным действиям российской стороны по защите мирного населения Донбасса».

В Абхазии и Южной Осетии напомнили, что Москва неоднократно давала шанс Киеву на мирное урегулирование, но все предложения были отвергнуты.

Полностью поддержал Путина президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера.

В Сирии солидарны с Москвой и готовы стать партнерами Луганска и Донецка.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает Украину колонией Запада. По его мнению, конфликт возник из-за действий «элиты, правящей в Киеве и являющейся безусловным союзником США и Европы».

«Экономику Украины разрушили Байден и НАТО со всей этой кампанией, нацеленной на создание баз с ядерным оружием против России. Это абсолютно неприемлемо», — заключил он.

Поддержала Москву и Бразилия. Ранее Совбез ООН запросил голосование по ее (ООН. — ред.) резолюции о прекращении операции на Украине. Однако проект заблокировали Бразилия, ОАЭ, Россия, Китай и Индия.

Наиболее резкая критика в адрес Москвы звучит из Вашингтона. Американский лидер Джо Байден назвал санкции в отношении РФ «самыми масштабными за всю историю». Вашингтон вводит персональные меры против Владимира Путина и его окружения, кроме того, под запретом сотрудничество с крупнейшими российскими банками и экспорт технологий.

В схожем тоне выступила Великобритания. Лондон закрыл авиакомпании «Аэрофлот» воздушное пространство страны, настаивал на отключении России от SWIFT и замораживании активов Центробанка.

Незамедлительно вывести войска из Украины потребовал и Евросоюз. Министры иностранных дел 27 стран согласовали закрытие воздушного пространства для российских авиакомпаний, запретили вещание телеканала Russia Today и агентства Sputnik, ввели санкции против банков и готовятся отключить Москву от SWIFT.

Канада наложила санкции на Владимира Путина, Сергея Лаврова, а также Александра Лукашенко. В черном списке — Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, РЖД, «Транснефть». Премьер-министр Джастин Трюдо тоже добивался отключения России от SWIFT.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон говорит о «неспровоцированном вторжении». Под санкциями — президент России и его окружение, включая Сергея Лаврова, Михаила Мишустина и Сергея Шойгу.

Власти Японии внимательно следят за международной оценкой событий на Украине. В Токио сообщили об ограничениях на Центробанк России, заблокировали активы лиц, связанных с Путиным, а также запретили экспорт полупроводников.

Южная Корея намерена присоединиться к западным санкциям, но так, чтобы не повредить собственной экономике. В Сеуле это пока обсуждают.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заверила, что Грузия поддерживает Зеленского. Вместе с тем Тбилиси не спешит с запретами.

О бесперспективности такой политики говорят и в Сербии. И хотя Белград поддержал принцип территориальной целостности всех государств, в том числе Украины, ни к каким ограничениям против Москвы не присоединится: это не отвечает ни политическим, ни экономическим интересам страны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.