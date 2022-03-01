Украинские националисты захватили автомобили СММ ОБСЕ в Краматорске, судьба сотрудников миссии неизвестна. Об этом 1 марта сообщают РИА Новости

«В ДНР заявили, что украинские националисты в Краматорске захватили около 20 автомобилей СММ ОБСЕ, судьба сотрудников миссии остается неизвестной», — пишет агентство.

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до трех - мэр © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк Хельга Шмид заявляла, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее, и накануне представительство ОБСЕ отметило в своем ежедневном отчете, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ.

Буквально считанные минуты назад появилась информация о том, что представители ОБСЕ, работавшие в Луганске, покинули офис и направились в сторону РФ, а вот данных о судьбе их коллег из Краматорска нет.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.