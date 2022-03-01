Число пострадавших в результате обстрела Горловки украинскими военными возросло до трех. Такую информацию 1 марта в своем Telegram-канале опубликовал мэр города Иван Приходько

«В результате обстрела одна из жительниц получила контузию. Также осколочные ранения в результате попадания снаряда по ул. Дубинина, 6 получили двое горловчан. Госпитализированы», — написал Приходько.

ЛДНР продолжает освободительную операцию несмотря на непрекращающиеся обстрелы ВСУ © Стрингер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ.

По последним данным представительства в СЦКК, украинские войска за сутки 35 раз открывали огонь по территории ДНР, всего выпустили 322 единицы боеприпасов, в том числе использовали тяжелое вооружение. Горловка попала под обстрелы дважды.