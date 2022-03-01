Введение обязательной продажи 80% валюты всеми экспортерами на рынке помогает Центробанку стабилизировать курс рубля, пояснил экономист и политолог Алексей Зубец в интервью Украина.ру

Экономист указал, что из-за того, что Центробанк заблокирован Евросоюзом и США, он не может продавать на рынке доллары и евро. В США предложили разрешить простым американцам конфисковать имущество попавших под санкции россиян © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Но никто не запрещает торговать с Россией и получать за это валюту за границу. Поэтому ЦБ потребовал, чтобы все экспортеры привозили деньги в Россию и здесь их продавали», — рассказал Зубец.

Именно благодаря этому шагу финансового регулятора доллар в РФ стоит не 200 и не 300 рублей, а немногим больше 90, пояснил экономист.

Повышение ключевой ставки с 9,5 до 20% годовых приведет к увеличению привлекательности депозитов и снижению потребительской активности и также, в связке с требованием к экспортерам, позволит не допустить развала финансового рынка, на который рассчитывали западные партнеры РФ, заключил Зубец.

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Ранее США и ЕС заморозили международные активы Центробанка России, ЕС ввел запрет на транзакции.