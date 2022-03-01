Экономист указал, что из-за того, что Центробанк заблокирован Евросоюзом и США, он не может продавать на рынке доллары и евро.
«Но никто не запрещает торговать с Россией и получать за это валюту за границу. Поэтому ЦБ потребовал, чтобы все экспортеры привозили деньги в Россию и здесь их продавали», — рассказал Зубец.
Именно благодаря этому шагу финансового регулятора доллар в РФ стоит не 200 и не 300 рублей, а немногим больше 90, пояснил экономист.
Повышение ключевой ставки с 9,5 до 20% годовых приведет к увеличению привлекательности депозитов и снижению потребительской активности и также, в связке с требованием к экспортерам, позволит не допустить развала финансового рынка, на который рассчитывали западные партнеры РФ, заключил Зубец.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее США и ЕС заморозили международные активы Центробанка России, ЕС ввел запрет на транзакции.