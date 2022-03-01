В опубликованной газетой статье рассказывается, что Бродский, родившийся на Украине и проживший в Израиле почти 30 лет, 2 года назад вернулся на родину и открыл там своё дело.
По словам отца погибшего, Бродский направлялся в сторону Молдавии с целью выехать с Украины, когда его автомобиль был остановлен на контрольно-пропускном пункте украинскими силовиками.
«Они подумали, что он чеченец или что-то в этом роде, и убили его», — рассказал его отец Израильской корпорации телерадиовещания.
В последние дни на Украине резко усилились случаи мародёрства. Отмечаются также случаи бессудных расправ киевских силовиков и членов «сил территориальной обороны» над гражданским населением по малейшим подозрениям.