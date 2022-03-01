Член Палаты представителей Конгресса США республиканец Лэнс Гуден предложил разрешить рядовым американцам конфисковывать у попавших под санкции россиян принадлежащие им яхты, самолеты и другую собственность. Об этом он написал 28 февраля в своем Twitter

«Я внес [на рассмотрение Конгресса] законопроект, позволяющий гражданам США изымать яхты и самолеты подпадающих под санкции россиян. Мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы противостоять России и поддержать Украину», — написал Гуден.

Отмечается, что в законопроекте содержатся требования к президенту США Джо Байдену выдавать так называемые каперские свидетельства и репрессалии, которыми американцы пользовались во время войны 1812 года для конфискации частной собственности от имени правительства США.

В офисе Гудена заявили, что подобная практика может использоваться и в киберсфере, чтобы разрешать американским хакерам «преследовать» определенных «государственных субъектов».

Примечательно, что на сайте Конгресса нет информации о внесении этого законопроекта на рассмотрение.

США несут ответственность за ситуацию на Украине - Global Times © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.