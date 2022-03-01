Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале 1 марта заявил, что среди уроженцев республики есть потери на Украине: двое погибли, ещё шестеро получили ранения разной степени

«Заморозили пустоту»: Кадыров едко высмеял антироссийские санкции Европы © РИА Новости, Саид Царнаев / Перейти в фотобанк написал Кадыров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.

По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками — им гарантируют безопасность и возвращение к семьям.