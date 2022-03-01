Японская транснациональная корпорация Sony объявила о приостановке выхода своих фильмов, в том числе картины «Морбиус», на территории РФ. Об этом 28 февраля сообщило издание Deadline

«С учетом продолжающихся военных действий на Украине и, как следствие, неопределенности и гуманитарного кризиса в этом регионе, мы приостановим запланированные выходы наших фильмов в прокат в России, в том числе предстоящий выход "Морбиуса», — приводит издание слова представителя компании.

Ранее аналогичным способом поступили две американские компании Walt Disney и Warner Bros., первая приостановила поставку своих проектов в российские кинотеатры, а вторая отказалась от демонстрации фильма «Бэтмен» в РФ. В обоих случаях в качестве причины были названы события на Украине.

ЛДНР продолжает освободительную операцию несмотря на непрекращающиеся обстрелы ВСУ © Стрингер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors.