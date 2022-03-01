Представители ОБСЕ покинули офис в Луганске и направились в сторону РФ. Об этом 1 марта сообщили РИА Новости со ссылкой на очевидцев

«ОБСЕ покинули гостиницу и заморозили офис в Луганске. Выдвинулись в направлении РФ», — приводит агентство слова очевидцев.

Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее, и накануне представительство ОБСЕ отметило в своем ежедневном отчете, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ.

США несут ответственность за ситуацию на Украине - Global Times © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.