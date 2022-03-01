Росавиация рекомендует воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время, говорится 1 марта в сообщении ведомства

Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов на юге РФ © Пресс-Служба ГК «Ростех» / Пресс-Служба ГК «Ростех» / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

В связи с этим страны Евросоюза и Канады закрыли свое воздушное пространство для российских воздушных судов. Россия ответила зеркально и также закрыла свое воздушное пространство для самолетов этих государств.