Представительство в СЦКК опубликовало информацию о том, что за 40 минут населенные пункты ДНР четырежды подвергались обстрелам со стороны ВСУ, причем в том числе и из тяжелого вооружения. Об этом 1 марта написали РИА Новости

«Украинские войска за 40 мин 4 раза открывали огонь по ДНР, используя тяжелое вооружение, в том числе дважды обстреляли Горловку. Украинские войска за сутки 35 раз открывали огонь по территории ДНР, всего выпустили 322 единицы боеприпасов», — уточнили в представительстве в СЦКК.

ЕС в санкционном списке признал Львов российским © CC0, Pixabay Владимиру Путину с просьбой признать их независимость, что глава Российской Федерации и сделал 21 февраля.

Чуть позже, 24 февраля, российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. По последним данным, войска Луганской Народной Республики освободили от украинских силовиков еще 15 населенных пунктов.

«Подразделениями оборонного ведомства от вооруженных формирований Украины освобождены населенные пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное», — говорится в Telegram-канале Народной милиции.