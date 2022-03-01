России необходимо присоединить часть Украины и вернуть в свой состав земли Новороссии, заявил в интервью изданию Украина.ру финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

По мнению политолога, России нужно договариваться о будущем Украины с кем-то из правительства Украины, которое сейчас участвует в переговорах, либо с новым правительством, возможно, комитетом спасения Украины. Путин заговорил о Новороссии. России по-прежнему нужна вся Украина © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Я считаю, что все земли Новороссии должны вернуться в состав России. Галиция может остаться в составе Украины, но это в любом случае должна быть нейтральная и демилитаризованная страна, потому что иначе она опять будет в НАТО», — сказал Бекман.

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Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Харьков и Одесса должны сами принять решение и, «если они обратятся к ЛНР за какой-то помощью, в республике рассматривать эти предложения и в случае положительного решения, наверное, будут оказывать помощь».