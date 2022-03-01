Американская компания Harley-Davidson приостанавливает поставки своей продукции в Россию, 1 марта передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании

Решение Harley-Davidson о приостановке «ведения дел в России», заключило агентство, говорит об очередном санкционном воздействии на Российскую Федерацию.

К слову, аналогичным образом поступила и американская автомобильная компания General Motors.

Harley-Davidson Motor Company — американский производитель мотоциклов и сертифицированный поставщик продукции военного назначения для Вооруженных сил США.

ЕС в санкционном списке признал Львов российским © CC0, Pixabay Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.