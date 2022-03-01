США несут особую ответственность за нынешнюю ситуацию между Россией и Украиной. Об этом говорится в статье китайского государственного издания Global Times

США могут перебросить террористов на Украину - МИД Сирии © РИА Новости, Станислав Савельев / Перейти в фотобанк

Подчеркивается, что в то же время усиливается волна общественного мнения в США, в рамках которой некоторые пытаются создать вводящую в заблуждение и крайне неправильную теорию «особой ответственности Китая».

«Они даже фабрикуют дезинформацию, чтобы дискредитировать и опорочить имидж Китая в связи с российско-украинским кризисом. Необходимо отметить, что общественное мнение США, как важной стороны в российско-украинском кризисе, полностью направлено на защиту американских интересов», — указали в Global Times.

Авторы отмечают, что Китай, будучи ответственной и крупной страной, никогда не подстрекал к противостоянию и конфронтации, вместо этого Пекин активно поддерживает и поощряет все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, приветствует скорейший, прямой диалог и переговоры между Россией и Украиной. Китай также поддерживает Европу и Россию в их усилиях по ведению равноправного диалога по вопросам европейской безопасности.

Подчеркивается, что на протяжении всего развития украинского кризиса было слишком очевидно, что США создавали кризис и извлекали из него выгоду, и даже сейчас они не перестали раздувать проблему, что довольно опасно.

«Вашингтон является "особо ответственной стороной" за украинский кризис, и возглавляемая США НАТО крепко держит ключ к его решению», — заявили авторы статьи.

В статье указано, что представители России и Украины сели за стол переговоров, где «всем сторонам следует проявить больше терпения, постараться создать условия для примирения, а не превращать переговоры в очередное поле битвы ради корыстной выгоды».

«Вашингтон, в частности, должен взять на себя "особую ответственность", вместо того чтобы продолжать быть источником хаоса», — добавили в Global Times.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.