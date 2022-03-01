Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обещал ввести санкции против ряда российских бизнесменов, что, по его словам, должно иметь «серьезный экономический эффект». В понедельник, 28 февраля, подобного рода ограничительные меры были воплощены в жизнь, правда с довольно интересными «опечатками», сообщают РИА Новости

Евросоюз включил в санкционные списки российских предпринимателей, в числе которых Михаил Фридман и Петр Авен, написало агентство и обратило внимание на важную деталь.

«Михаил Маратович Фридман… Место рождения: Львов, Российская Федерация», — говорится в санкционных списках Евросоюза.

СМИ: General Motors приостановила экспорт автомобилей в РФ © dvizhok.su Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.