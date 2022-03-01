Значительное ухудшение отношений России с блоком НАТО еще впереди, если удастся достигнуть договоренностей с Украиной, возможны провокации, предположил финский политолог Йохан Бекман в интервью Украина.ру

Политолог напомнил, что если в Советском Союзе главной идеологией был коммунизм, то главной идеологией в США и НАТО была русофобия, и эту идеологию развивали и распространяли более 20 лет. НАТО впервые развертывает силы реагирования коллективной обороны © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По словам эксперта, в НАТО готовы пойти «на самые грязные провокации», поэтому ситуация в отношениях РФ и Альянса остается напряженной и опасной.

«Сейчас НАТО явно что-то готовят против России. Нужно дождаться результатов переговоров. Если у этих переговоров между Россией и Украиной будет хороший результат, натовцы будут очень недовольны», — сказал Бекман.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее в НАТО пообещали усилить поддержку Украины и наращивать поставки вооружений и гуманитарной и финансовой помощи. Также в НАТО объявили о развертывании сил реагирования коллективной обороны.