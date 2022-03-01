Более 100 рейсов задержаны или отменены утром 1 марта в 3-х московских аэропортах - «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание»

На утро 1 марта во «Внуково» задержано 5 рейсов, 34 отменено. В «Домодедово» 6 рейсов задержано, 10 отменено, а в «Шереметьево» 14 рейсов задержано, 48 отменено.

СМИ: General Motors приостановила экспорт автомобилей в РФ © dvizhok.su Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.