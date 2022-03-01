Крупнейшая американская автомобильная компания General Motors приостановила экспорт своих транспортных средств в Россию. Об этом 1 марта сообщил местный телеканал Fox Business

«General Motors до дальнейшего уведомления приостановила экспорт транспортных средств в Россию», — говорится в ролике канала со ссылкой на заявление компании.

Кроме того, в General Motors заявили о том, что работают над предоставлением гарантий персоналу в РФ, а также анализируют возможные последствия санкций на ведение дел.

Запад готов вооружать выступающих против РФ нацистов - МИД Сирии © Facebook, ТМ Мілітарист Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.