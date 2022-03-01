России нет смысла иметь отношения со странами, главная идеология которых - русофобия, нужно развивать отношения со странами, не входящими в блок НАТО, заявил в интервью Украина.ру финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

«Сейчас надо поддерживать нейтральные государства, такие как Финляндия, Швеция, Швейцария, Австрия, Сербия и даже Ирландия. Их нейтральность будет усиливаться, и это нужно поддерживать», — сказал Бекман.

Он выразил надежду, что Финляндия будет самостоятельно принимать решения и останется нейтральной страной, несмотря на поставку оружия Украине, хотя это и были «самые старые гаубицы, которые Финляндия покупала еще у ГДР». Йохан Бекман: Пока мы не ликвидируем НАТО, он будет представлять угрозу для России и всего мира © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

Политолог подчеркнул, что НАТО отказалась мирно договориться с Россией еще до спецоперации и предоставить взаимные гарантии безопасности. Поэтому дальнейшие отношения со странами НАТО, которые все время ведут военную пропаганду и призывают уничтожать Россию, не имеют смысла, полагает он.

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