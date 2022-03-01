«Сейчас надо поддерживать нейтральные государства, такие как Финляндия, Швеция, Швейцария, Австрия, Сербия и даже Ирландия. Их нейтральность будет усиливаться, и это нужно поддерживать», — сказал Бекман.
Он выразил надежду, что Финляндия будет самостоятельно принимать решения и останется нейтральной страной, несмотря на поставку оружия Украине, хотя это и были «самые старые гаубицы, которые Финляндия покупала еще у ГДР».
Политолог подчеркнул, что НАТО отказалась мирно договориться с Россией еще до спецоперации и предоставить взаимные гарантии безопасности. Поэтому дальнейшие отношения со странами НАТО, которые все время ведут военную пропаганду и призывают уничтожать Россию, не имеют смысла, полагает он.
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