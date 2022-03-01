«Планы обороны НАТО были приведены в действие, и в результате впервые в контексте коллективной обороны развертываются элементы Сил реагирования НАТО», — отмечается в заявлении.
В документе также говорится, что реагирование было осуществлено быстро и своевременно, поэтому «оборонный щит готов защищать союзников» и сам альянс «от агрессии».
Также в заявлении говорится, что все участники заседания осудили «вопиющее и необоснованное нападение России на Украину», поэтому многие страны — члены НАТО предложили оказать Украине военную и гуманитарную помощь.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.